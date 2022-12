Innsbruck Das österreichische Frauen-Nationalteam hat die beiden Testspiele in Innsbruck gegen das US College Gustavus Adolphus knapp verloren. Nach einer 3:4-Niederlage im Penaltyschießen am Donnerstag musste sich das Team von Neo-Trainer Alexander Bröms gestern mit 2:3 in der Verlängerung geschlag