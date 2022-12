Wolfurt Die Jubiläumsauflage des Wolfurter Hallenmasters geht in die Endphase. Alle acht Masters-Vorrundengruppen sind schon gespielt, an allen vier Spieltagen des Hauptbewerbs war die Halle restlos ausverkauft. Die 24 Teilnehmer für das Masters-Halbfinale in der Hofsteighalle stehen fest. Das Gros