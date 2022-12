Schwarzach Meister Salzburg hat den Zug ins obere Play-off schon fix genommen, „Vize“ Sturm Graz und der LASK haben diesbezüglich sehr gute Karten. Nach dreieinhalb Wochen Urlaub haben die „Roten Bullen“ in ihrer am 4. Jänner startenden Vorbereitung den prominentesten Testgegner an Land gezogen. Am