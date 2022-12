Die besten Dribbler spielen in Vorarlberg

altach/Lustenau Kein Spieler suchte in der bisherigen Bundesligasaison so häufig das Dribbling wie Bryan Teixeira von Austria Lustenau. Das berichtete abseits.at. Mit 116 Versuchen ging der Nationalspieler der Kap Verden damit ein Mal häufiger in Eins-gegen-Eins-Duelle wie Marco Grüll von Rapid Wien