Wolfurt Am zweiten Spieltag im Hauptbewerb der Jubiläumsauflage des Wolfurter Hallenmasters hieß es wieder „Ausverkauft“ – nichts geht mehr. Den zahlreichen Fans wurde wie schon am Vortag große Spannung bis zur letzten Partie und eine Sensation serviert. In Gruppe drei trennten alle fünf Mannschafte