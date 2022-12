FEldkirch Mit guten Erinnerungen an das bislang letzte Heimspiel gegen den HCB Südtirol gehen die Bemer Pioneers Vorarlberg in das heutige Duell mit den Italienern. Vor knapp drei Monaten gewannen die Feldkircher gegen den Meister von 2014 und 2018 mit 4:3 und schienen damals in der Liga angekommen.