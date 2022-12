Hard Der Bann ist gebrochen, doch es wäre mehr möglich gewesen. Am fünften Spieltag der EHF European Leauge holte der Alpla HC Hard gegen Balatonfüredi mit dem 30:30 (14:15) den langersehnten ersten Punkt in der Gruppenphase. „Die Freude überwiegt, auch wenn wir nicht so aussehen. Wir haben gegen ei