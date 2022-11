Lustenau Sie tragen den Namen Cavaliers im Vereinsnamen, auf dem Eis sind sie aber wenig zuvorkommend. Der HC Unterland, heute (19.30 Uhr) zu Gast beim EHC Lustenau in der Rheinhalle, lehrte bisher vielen Gegnern in der Alps Hockey League das Fürchten, blieb in den ersten sechs Spielen der Saison un