Suzuka Zweiter Saisonstart von Olga Mikutina in der Grand-Prix-Elite bei der NHK-Trophy ab heute in Sapporo. Anfang November war die 19-Jährige vom Eislaufverein Feldkirch in Angers Zehnte geworden. „Jetzt geht es darum, die Fehler, die ich gemacht habe, auszubessern“, merkte die WM-Achte 2021 vor i