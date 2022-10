Link kopiert

In Sölden holt sich Katharina Liensberger mit Startübungen den letzten Schliff für die Parallel-Weltcupveranstaltung im November in Zürs. Die Göfnerin ist also bereit für ihren Heimevent, der Arlberg ist es noch nicht. „Die Situation hat sich nicht geändert“, sagt OK-Präsident Patrick Ortlieb. „Wir