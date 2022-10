Link kopiert

Sölden An einem traurigen Tag für die Red-Bull-Familie hat Skirennläufer Marco Odermatt einen Sieg mit Symbolkraft geschafft. Der Gesamtweltcup- und Olympiasieger, der Red Bull als Privatsponsor hat, gewann am Tag nach der Todesnachricht von Dietrich Mateschitz in Sölden den Weltcup-Auftakt der Alpi