Link kopiert

Feldkirch Heimpremiere für die VEU Feldkirch heute (20 Uhr) in der Vorarlberghalle im Rahmen der Gruppe West in der österreichischen Eishockeyliga. Die junge Mannschaft von Trainer Thomas Sticha hat den HC Kufstein zu Gast. Im ersten Ligaspiel verlor das Team in Kundl 1:3. Der SC Samina Hohenems emp