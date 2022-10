Link kopiert

Dornbirn 45 Jahre lang schlug der FC Bremenmahd Fußballschlachten in der Felsenarena im Hatlerdorf. Mit dem Saisonstart 2022/23 hat der Hausherr aber seinen Namen geändert: In SC Blau-Weiß Dornbirn. Der Grund der Umbenennung ist dem kompletten Neustart des in der Landesklasse Oberland spielenden Klu