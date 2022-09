Link kopiert

Lindau Die EV Lindau Islanders starten heute (19.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Passau in der deutschen Oberliga Süd in die neue Saison. Mit Stefan Wiedmaier (40) steht ein Trainer mit Vergangenheit in Feldkirch, Dornbirn und Lustenau an der Bande. Der Hohenemer Martin Mairitsch (36) ist einer von