Link kopiert

Dornbirn Hohe Hürden für den EC Bregenzerwald in den beiden Auswärtspartien der Alps Hockey League. Heute müssen die Cracks von Markus Juurikkala in Jesenice bestehen, morgen kämpft man am Samstag in Klagenfurt gegen das KAC Future Team um Punkte.

Jesenice ist nach dem Abgang von Meister Asiago in di