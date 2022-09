EHC gelingt Sieg in Overtime













Lustenau Ein knappes 2:1 in der Verlängerung gegen die Steel Wings aus Linz beschert dem EHC den ersten Sieg in der noch jungen Saison. Wirklich zu überzeugen wussten die Eislöwen aber wieder nicht. Zu viele Chancen ließen die Hausherren liegen und auch in der Abwehr stimmt die Abstimmung noch nicht