Link kopiert

New York Mit Zdeno Chara (45) und P.K. Subban (33) hängen zwei NHL-Eishockeygrößen ihre Schlittschuhe an den Nagel. Chara ist zumindest in Zentimetern gemessen (206 cm) als größter Verteidiger in die NHL-Geschichte eingegangen. Er führte die Boston Bruins als Captain dreimal ins Stanley-Cup-Finale u