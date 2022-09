Link kopiert

Leipzig Der deutsche Bundesligist RB Leipzig hat Marco Rose als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 45-Jährige beerbt den am Mittwoch freigestellten Domenico Tedesco und erhält einen Vertrag bis Juni 2024. Der Ex-Salzburg-Coach trifft am Samstag in der Meisterschaft gleich bei seinem ersten Einsatz