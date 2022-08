Link kopiert

Fürstenfeldbruck Die Zeitfahrstrecke der Rad-EM ist nicht unbedingt auf Anna Kiesenhofer und Christina Schweinberger zugeschnitten, Spitzenplätze sind für das Duo über die 24 Kilometer aber dennoch in Reichweite. Kiesenhofer will den Bewerb in Fürstenfeldbruck ziemlich genau ein Jahr nach ihrem Olym