Schwarzach Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem steht erstmals seit Anfang Mai 2021 im Halbfinale eines ATP-Turniers. Der 28-Jährige besiegte im Viertelfinale von Gstaad den Peruaner Juan Pablo Varillas 6:4, 6:3 und kehrt damit in der Weltrangliste in die Top 200 zurück. Heute nun geht es in den Sc