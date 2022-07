Link kopiert

Bagshot Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam hat den kommenden EM-Gegner Norwegen am Montag größtenteils via Handy auf der Rückfahrt vom 2:0-Erfolg gegen Nordirland ins Teamquartier nach Bagshot verfolgt. Das 0:8-Debakel gegen Gastgeber England spielte der ÖFB-Auswahl in die Karten, die Stimmung