ÖFB-Team am Scheideweg













Link kopiert

Wien Österreichs Fußball-Nationalteam steht vor dem Nations-League-Spiel heute (20.45 Uhr/live ORF 1) in Kopenhagen gegen Dänemark am Scheideweg. Mit einem Sieg gegen den EM-Semifinalisten des Vorjahres würde die ÖFB-Auswahl in der Liga-A-Gruppe 1 Rang eins übernehmen, bei einer Niederlage im vierte