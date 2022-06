Link kopiert

Altach Beim heimischen Frauen-Bundesligateam SPG Altach/Vorderland konnte Sportchef Tobias Thies ein weiteres Quartett für die kommende Saison an den Klub binden. So kehrt Emilia Purtscher an den Spieltagen in den Kader zurück. Die 16-jährige Feldkircherin absolviert wie Linda Natter die BORG und BH