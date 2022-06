Link kopiert

Osijek Der erste Auftritt in der A-Liga der Nations League wurde zu einem Spektakel aus österreichischer Sicht. Mit dem 3:0-Sieg fügte man dem Vizeweltmeister aus Kroatien in der Heimat von Modric, der vorerst auf der Bank saß, und Co. eine bittere Niederlage zu. Das System Rangnick hatte schneller