Wien-Döbling Das „Comeback Vienna“ ist geglückt: Österreichs erster Fußballverein, der First Vienna FC 1894, ist zurück im Profigeschäft. Mit dem Meistertitel in der Regionalliga Ost kehrt der Club nach der Insolvenz 2017 und dem damit verbundenen Zwangsabstieg in die 2. Landesliga in die Admiral 2.