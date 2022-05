Link kopiert

Dornbirn FC Dornbirns Sportdirektor Eric Orie versprach eine Überraschung in Sachen Trainerbestellung – und er lieferte. Denn mit der Verpflichtung des Wieners Thomas Janeschitz landet eine geballte Ladung Fußballkompetenz in der Messestadt. Die will der Ex-Profi nun zum Wohl der Rothosen einsetzen.