Link kopiert

Rankweil „Ich habe es aus der Zeitung erfahren. Es hat niemand gewusst.“ Für Rick Nasheim, in der abgelaufenen Saison Co-Trainer der Bulldogs, kam das Ende des Dornbirner EC in der Ice Liga ebenso überraschend wie für die meisten in der Eishockey-Organisation. „Kai Suikkanen hat es ebenfalls gelesen