Link kopiert

Ostrau 2:4 gegen Finnland, 1:4 gegen Tschechien. Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft hat in der Euro Hockey Challenge nach Schweden auch zwei weitere Eishockey-Großmächte gefordert. Zwei Tage nach der 0:1-Niederlage gegen die Tre Kronors unterlag das ÖEHV-Team am Samstag in Ostrava dem Olympias