Link kopiert

Altach „Das Glück i a Vogerl, gar liab aber scheu, es lasst sich schwer fangen, aber fortg‘flogn is glei“. Das Lied des Wiener Kapellmeisters Karl Kratzl beschreibt die Situation, in der der SCR Altach in dieser Saison steckt, treffend gut. Denn fangen konnte man das „Vogerl“ in Form von Siegen in d