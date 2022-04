Link kopiert

Schwaz Diese Ohrfeige hat gesessen, wird sicher Spuren hinterlassen und lässt die Alarmglocken so laut wie seit Jahren nicht mehr schrillen. Vier Tage nach dem schmeichelhaften 26:25-Erfolg in eigener Halle kam der Alpla HC Hard in Tirol bei Schwaz mit 19:32 unter die Räder. Damit fällt im Westduell