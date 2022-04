Link kopiert

Zürich Im Sommer 2021 war Georg Margreitter in die Schweiz gewechselt. Nun hat der 33-jährige Montafoner seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Grasshopper Zürich um ein Jahr bis 2023 verlängert. „Für mich eine logische Sache, denn ich fühle mich wohl hier in Zürich“, sagte der Abwehrchef und Viz