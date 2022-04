Link kopiert

Schwarzach Mit Beginn des Osterwochenendes könnte es in der Vorarlbergliga zu einer Wachablöse an der Tabellenführung kommen – zumindest für 24 Stunden. Denn Verfolger Altach Juniors kann heute Abend (19.30 Uhr) mit einem Heimsieg gegen Hard an Spitzenreiter Alberschwende vorbeiziehen. Trainer Mathi