Link kopiert

austin Golf-Profi Sepp Straka hat nach der knappen Auftakt-Niederlage am Tag davor bei den World Golf Championships in Austin seine Aufstiegschance bewahrt. Der Austro-Amerikaner besiegte im zweiten Match seiner Gruppe den US-Amerikaner Will Zatoris mit 4 & 2. Lukas Nemecz liegt nach starker 67er-Ru