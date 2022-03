Link kopiert

Zell Am See 4:3-Zittersieg für den EHC Lustenau im vierten Play-off-Viertelfinalspiel gegen den EK Zell am See, damit ist die Serie mit 2:2 ausgeglichen. Die entscheidende fünfte Begegnung geht morgen (19 Uhr) in der Rheinhalle über die Bühne.

Zell nahm in den ersten Minuten das Heft in die Hand, bes