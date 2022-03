Link kopiert

Sakhir Sebastian Vettel verpasst den Formel-1-Saisonauftakt am Wochenende in Bahrain nach einem positiven Coronatest. Wie sein Rennstall Aston Martin mitteilte, wird der Deutsche beim Grand Prix im Wüstenstaat von seinem Landsmann Nico Hülkenberg ersetzt. „Ich stehe mit den Ingenieuren in Kontakt un