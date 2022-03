Link kopiert

Bregenz Österreichs neuformiertes Handball-Männerteam hat die erste Bewährungsprobe gemeistert und dabei viel Moral und einen unbändigen Siegeswillen bewiesen. In einem Duell auf Augenhöhe behielt die Equipe von Teamchef Ales Pajovic zum Auftakt der Qualifikation in der Handballarena Rieden in Brege