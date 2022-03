Link kopiert

Lustenau Zurück an den Start, heißt es in der Play-off-Viertelfinalserie zwischen dem EHC Lustenau und dem EK Zell am See in der Alps Hockey League. Nach dem 4:3-Sieg in der 70. Minute der Overtime des Teams von Mike Flanagan und dem 3:2-Erfolg der Salzburger in der Rheinhalle steht im Duell 1:1. Lu