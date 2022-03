„Jetzt ist in Gröden alles drinnen“













Link kopiert

Dornbirn Es war 23:34 Uhr in der Messeeishalle in Dornbirn, gespielt waren 105 Minuten und 50 Sekunden. Da lupfte Waltteri Lehtonen nach Zuspiel von Jannik Fröwis aus kurzer Distanz den Puck zum 4:3-Siegtreffer für den EC Bregenzerwald an Gröden-Torhüter Colin Furlong vorbei. Der Jubel um den Goldto