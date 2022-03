Link kopiert

Altach Er ist zurück! Gestählt in 341 Pflichtspielen für den Cashpoint SCR Altach, hat sich Philipp Netzer auch von vielen verletzungsbedingten Rückschlägen in jüngster Zeit nicht stoppen lassen. Mit seiner unbändigen Leidenschaft und enormer Willenskraft ist der 36-Jährige zurück auf dem Platz. In