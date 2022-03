Link kopiert

Dornbirn Siegen oder fliegen. Der EC Bregenzerwald muss heute (19.30 Uhr) im Messestadion in Dornbirn die 2:3-Niederlage gegen den HC Gröden vom Hinspiel im Pre-Play-off der Alps Hockey League wettmachen. Eine entscheidende dritte Partie würde dann auf dem Eis in Wolkenstein am Samstag über den Aufs