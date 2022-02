Link kopiert

Lustenau, dornbirn Heute in Jesenice, am Donnerstag zu Hause gegen Ritten. Der EHC Lustenau, mit dem 5:3-Erfolg gegen den HC Fassa in der Alps Hockey League unter die Top-Vier-Teams der Tabelle der Meisterrunde zurückgekehrt, kämpft weiter um die direkte Qualifikation für das Play-off. Der Vorsprung