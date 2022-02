Link kopiert

Wien Der Alpla HC Hard ist nicht nur bei den Zeitstrafen, sondern auch in der Tabelle das Maß der Dinge. Mit dem 30:25-Auswärtserfolg bei Westwien darf sich der regierende Meister über einen perfekten Start in die finale Phase des Grunddurchgangs freuen und hat mit dem achten Sieg in Serie wieder di