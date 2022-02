Am Montag wird kommissioniert













Link kopiert

Lustenau Währen die Mannschaft von Austria Lustenau nach dem 2:1-Auftaktsieg über SV Lafnitz überaus positiv in das Jahr 2022 starten konnte und sich voll auf das Spitzenspiel am Freitag (20.25 Uhr) gegen den Tabellenzweiten FC Liefering fokussiert, stehen die Funktionäre der Grün-Weißen in den näch