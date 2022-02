Link kopiert

Yanqing Es ist ein filmreifes Skimärchen, das Johannes Strolz bei den Winterspielen in Peking schrieb. Der 29-Jährige aus Warth gewann als erster kaderloser Skirennläufer für Österreich eine Olympische Goldmedaille. In der alpinen Kombination trat er in die Fußstapfen von Vater Hubert, der 34 Jahre