Link kopiert

Des Moines Ohne Komplikationen verlief der Eingriff an der gebrochenen und verschobenen Nase bei Marco Rossi in einer Klinik in Des Moines. Dem Eishockeyprofi aus Rankweil wurde dabei das Nasengerüst richtiggestellt. Um die gewohnte Atmung zu gewährleisten, setzten die Ärzte zwei Röhrchen ein, die n