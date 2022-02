Link kopiert

Feldkirch, Dornbirn Richtungsweisende Duelle warten auf die Vorarlberger Handballklubs in der WHA-Meisterliga. Um im Kampf um einen Halbfinalplatz nicht an Boden zu verlieren, muss der HC BW Feldkirch (4.) sein Heimspiel am Samstag (18 Uhr) gegen Mitstreiter MGA Fives (3.) gewinnen. Verlieren verbot