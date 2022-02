Link kopiert

Feldkirch Dritter Sieg im dritten Spiel der Qualifikationesrunde B in der Alps Hockey League für die VEU Feldkrich. Das 2:1 nach Overtime gegen den HC Meran bedeutete auch den elften Sieg in Serie für das Team von Michael Lampert. „Wir haben einen Weg gefunden, um gewinnen zu können“, so der Coach.