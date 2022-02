Dornbirn-Hoch nur von kurzer Dauer

Link kopiert

Dornbirn Wie schon vor zwölf Tagen schafften es die Dornbirner nicht, sich gegen das Schlusslicht aus Linz durchzusetzen. Die Bulldogs kassierten gegen die Black Wings eine 0:3-Pleite. „Wir sind auf dem Boden der Realität angekommen und haben eine ganz schlechte Leistung gezeigt. Bereits im Startdrittel haben wir alles verspielt“, meinte ein enttäuschter Kai Suikkanen. Damit sorgten die Messestädter auch bei den Fans für lange Gesichter. Irgendwie konnte man es gar nicht glauben, dass die Dornbirner zuletzt gegen den KAC und Salzburg gewonnen hatten.

Nichts Zählbares

Im Duell der Nachzügler in der Ice Liga hatten die Bulldogs in den ersten 20 Minuten keine einzige gefährliche Chance. Halbherzige Abschlüsse und ein fehleranfälliges Spiel riefen wieder in Erinnerung, warum die Messestädter in der Tabelle so weit hinten zu finden sind. Die Oberösterreicher erarbeiteten sich bis zum ersten Pausenpfiff eine 2:0-Führung. Ein ideales Zuspiel von Brian Lebler, der zuvor den leichtfertigen Hausherren die Scheibe abluchste, nützte Andreas Kristler zum 0:1 (3.). In der 18. Minute sorgte Blaz Gregorc in Überzahl mit einem Distanzschuss für den zweiten Black Wings-Treffer.

Die erste gefährliche Chance für die Hausherren hatte in der 22. Minute Matt Spencer. Der Verteidiger kam unmittelbar vor BWL-Keeper Thomas Höneckl an die Scheibe. Sein Schuss ging allerdings knapp über das Tor. Kurz danach tankte sich Pavel Padakin vor das gegnerische Gehäuse, aber sein Abschluss verfehlte ebenfalls das Ziel. Damit war die Druckphase der Bulldogs auch schon wieder zu Ende und es dauerte fast zehn Minuten, bis die Hausherren Höneckl wieder ordentlich beschäftigten. Bei einem abgefälschten Schuss von Colton Beck war der Ex-DEC-Rückhalt aber zur Stelle. Genauso wie auf der gegenüberliegenden Seite Linus Lundin, der kurz vor der Beck-Chance das 0:3 verhinderte. Leblers Handgelenk-Schuss konnte der Bulldogs-Goalie gerade noch bändigen. Zwar hatten die Messestädter in den Schlussminuten des Drittels ein deutliches Chancenplus, doch Zählbares kam dabei nicht heraus.

Immerhin nahmen die Gastgeber den Schwung aus der Schlussphase des Mitteldrittels in die letzten 20 Minuten mit. Die Folge waren einige brauchbare Aktionen, wie der Onetimer vom Sam Antonitsch (47.), der das Tor knapp verfehlte. In den Black-Wings-Kasten brachten die Bulldogs die Scheibe in der verbleibenden Zeit allerdings nicht mehr. So waren es die Linzer, die mit einem Empty-Net-Treffer durch Emilio Romig den Schlusspunkt setzten (59.). ABR