Link kopiert

Altach, belek Für Vorarlbergs Bundesligist SCR Altach startete gestern mit der Anreise in die Türkei ins Trainingslager die heiße Phase der Vorbereitungszeit. Der Tabellenletzte der höchsten Liga Österreichs will sich in Belek bei hoffentlich besten Bedingungen den letzten Feinschliff für die wichti