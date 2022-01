Link kopiert

Dornbirn Neustart in der Alps Hockey League. Für den EC Bregenzerwald geht die Qualifikationsrunde A heute (19 Uhr) mit dem Heimspiel in Dornbirn gegen den EC Kitzbühel los. Mit Vorteil für die Cracks von Markus Juurikkala: Das Team hat bereits drei Bonuspunkte auf dem Konto stehen, könnten sich in